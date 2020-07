Covid a Castellabate: negativo test sierologico su don Roberto Si era sottoposto all'esame dopo il battesimo cui ha partecipato un cittadino risultato positivo

E' risultato negativo il test sierologico su don Roberto Guida, parroco della chiesa Santa Maria a Mare di Castellabate. Il don si era sottoposto all'esame dopo il battesimo cui ha partecipato un cittadino, residente in un altro comune, risultato poi positivo. A seguito dell'evento 23 persone sono state messe in isolamento e sottoposte a tampone, si attendono i risultati.

"Al fine del tutto precauzionale e con l’avallo del sindaco Spinelli, questa mattina mi sono sottoposto al test sierologico, il cui risultato è stato negativo." ha scritto sui social don Roberto Guida.

"Approvo e condivido pienamente l’ordinanza numero 33/2020 emessa del nostro sindaco Spinelli e mi associo all’invito di evitare qualsiasi attività di aggregazione sia all’interno che all’esterno, in attesa degli esiti dei tamponi. Evitiamo inutili allarmismi e Rispettiamo le norme dei distanziamenti sociali e l’uso delle mascherine, per far sì che questa estate possa continuare con serenità." ha concluso il parroco, riferendosi all'ordinanza firmata dal sindaco del comune che dispone di sospendere ogni qualsivoglia forma di intrattenimento, sia all’interno che all’esterno di tutte le attività commerciali e l’annullamento delle feste e cerimonie, anche private, che possano determinare anche minimi assembramenti.