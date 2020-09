Salerno:case inagibili per tromba d'aria,"Aiutate le famiglie" Celano e Cammarota scrivono al sindaco. L'attacco di Musto:"Amministrazione da bocciare"

Dopo la tremenda tromba d'aria che questa mattina si è abbattuta su Salerno, colpendo in particolare il quartiere di Torrione e provocando ingenti danni ad abitazioni ed autovettore, esplode la polemica per la manutenzione del verde pubblico e la prevenzione. I consiglieri di opposizione, Roberto Celano ed Antonio Cammarota, hanno scritto al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli:

"A seguito delle eccezionali avversità atmosferiche di questa mattina, numerose famiglie hanno registrato ingenti danni. In particolare nel quartiere di Torrione numerose auto ed abitazioni hanno subito pesanti conseguenze a causa del nubifragio. In Piazzetta Petti vi sono abitazioni, allo stato, non più abitabili, con famiglie che hanno necessità di sostegno immediato da parte delle Istituzioni.

Appare, pertanto, necessario che la Giunta Municipale, a seguito delle verifiche effettuate dai vari Servizi comunali che sono stati attivati sul territorio e valutata l’entità dei danni causati dall’eccezionale fenomeno atmosferico che si è abbattuto in mattinata su Salerno, faccia sua immediatamente la dichiarazione dello stato di calamità naturale, nonché richiesta di un idoneo contributo alla Regione Campania per far fronte alle spese derivanti dai danni verificatisi nel territorio comunale, con particolare riferimento alle strade ed agli edifici pubblici.

Appare, altresì, necessario intervenire con urgenza per risolvere il temporaneo problema abitativo di alcune famiglie che non possono più vivere nel proprio alloggio a seguito dei danni registrati." Necessario intervenire, dunque, al fine di risolvere la problematica.

Dura polemica anche da parte del responsabile alla sicurezza del partito Lega, Enzo Musto: “Le problematiche di questa mattina hanno ancora una volta evidenziato la scarsa preparazione dell’Ente Comune, che invece di prevenire situazioni del genere (visto che in bilancio stanzia centinaia di euro per una potatura inesistente), si ritrova a dover affrontare il problema del verde pubblico in maniera del tutto affrettata. Seppur già sollecitata in passato, questa amministrazione non predispone un servizio per evitare quello che oggi poteva trasformarsi in una tragedia, visto che il tutto è accaduto in un orario dove i bambini si accingevano ad andare a scuola e per di più nei pressi di un istituto scolastico." Questa la paura più grande paura. Fortunatamente, oggi non c'è stato nessun ferito.



"Per non parlare poi dei danni che il Comune dovrà ripagare a coloro che hanno subito la rottura degli autoveicoli, derivante dall’ incuria del settore verde pubblico che questo ente gestisce in malo modo. - aggiunge Musto - Problematiche relative anche alla viabilità che questa mattina ha bloccato le vie di uscita e di accesso alla città provocando ritardi a coloro che si dovevano recare a lavoro. Insomma, questa amministrazione è da bocciare perché di fronte ad eventi del genere, che possono essere evitati, ha dimostrato ancora una volta di essere presuntuosa e poco vicino alle esigenze dei cittadini salernitani, i quali sono però tenuti in considerazione quando devono essere pagare le gabelle comunali che dovrebbero essere utilizzate anche per la salvaguardia del verde pubblico. Se i componenti di questo Ente non sono in grado di gestire nemmeno il verde pubblico farebbero bene a dimettersi e a trascorrere il loro tempo libero, che noi paghiamo, seguendo un corso base di giardinaggio”. Conclude il duro attacco il rappresentante della Lega.