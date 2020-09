Sarno: allestito centro di accoglienza per persone evacuate Piero De Luca:"Solidarietà ai comuni colpiti. Subito al lavoro per lo stato di calamità naturale"

"Stiamo coordinando le operazioni di sgombero con le forze dell’ordine, la protezione civile, i vigili del fuoco, ambulanze, croce rossa. Chiedo a tutti massima collaborazione", ha spiegato il sindaco di Sarno Giuseppe Canfora. E' davvero una situazione drammatica quella del comune dell'agro nocerino. Diverse centinaia di persone sono state evacuate, le zone maggiormente colpite dal fiume di detriti e fango che ha sommerso la città sono: Via Bracigliano ed in particolare Zona Santa Lucia (Prima e Seconda Fontana), Corso Umberto I e relative traverse situate nei pressi della Chiesa di San Sebastiano, Vicolo Primo e Secondo San Sebastiano, lato monte, Vicolo dei Miracoli.

"Stiamo raggiungendo tutti e, chi può in autonomia, lasci le proprie abitazioni e raggiunga quelle di parenti e amici oppure si rechi presso il Centro di Accoglienza predisposto dal Comune di Sarno alla scuola Media Baccelli sita in Sarno alla via Matteotti".

La Protezione civile della Regione Campania è al lavoro nelle zone colpite dal maltempo a supporto degli enti locali. L'intero sistema, composto da volontari, tecnici del Genio civile e funzionari regionali, è stato prontamente attivato per portare soccorso alle popolazioni in difficoltà ed effettuare le verifiche tecniche sul territorio per gli interventi di massima urgenza.

Le situazioni maggiormente critiche si registrano a Monteforte Irpino e nel comune salernitano di Sarno, dove i Sindaci hanno allestito centri di accoglienza per le famiglie fatte evacuare. La protezione civile regionale ha già trasferito complessivamente oltre 100 brandine per supportare i due enti locali.

Volontari sono al lavoro in tutta la zona dell'Agro Nocerino-Sarnese dove i tecnici regionali hanno riscontrato la rottura degli argini del Sarno nel territorio di Nocera Inferiore. Allagamenti anche a Mercato San Severino. Ad aggravare la situazione sono stati i tanti incendi che hanno colpito la zona nell'arco delle scorse settimane.

“Esprimo vicinanza e solidarietà ai Sindaci e alle comunità colpite dal violento nubifragio che in queste ore si è abbattuto sul Comune capoluogo e su tanti territori a nord e a sud della nostra Provincia - Così in una nota l’onorevole Piero De Luca - Non posso che essere vicino a tutte le famiglie che stanno vivendo momenti di grande difficoltà per allagamenti, crolli e altri danni che si sono verificati a seguito di queste incessanti e abbondanti piogge. Ho sentito il Presidente della Provincia Michele Strianese ed altri amministratori impegnati in queste ore di emergenza straordinaria, e ho espresso loro il mio pieno sostegno e la mia forte vicinanza. Sto valutando tutte le azioni possibili da assumere a sostegno della nostra comunità presso il Governo e le altre sedi istituzionali competenti, ma prima di tutto ho iniziato ad attivarmi per accompagnare e supportare gli amministratori nella richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale per i territori della Provincia di Salerno maggiormente colpiti."

"Un ringraziamento sentito va alla Protezione civile, alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco e a tutti volontari -conclude il deputato Dem- che in queste ore stanno prestando soccorso in condizioni davvero difficili”.