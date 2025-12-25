Shopping, ceramiche e... gastronomia: il Natale in Costiera Amalfitana

Un turismo meno caotico (e numeroso) ma di qualità. E' quanto riscontrato dagli esercenti della Costiera Amalfitana nel giorno di Natale.
Anche il 25 dicembre la "Divina" è meta privilegiata del turismo nazionale e straniero. E anche se molte attività sono chiuse, non manca chi ha deciso di tenere alzate le serrande.
Shopping, ceramica e gastronomia: i tre "ingredienti" per un Natale in uno dei luoghi più belli e iconici del mondo, premiato ancora una volta dai visitatori che hanno scelto la Campania e, in particolare, la provincia di Salerno.