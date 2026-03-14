Crotone-Salernitana, i convocati di Cosmi: ci sono due rientri Cosmi deve rinunciare a tantissime pedine

La lista delle defezioni è pesantissime. Al termine della rifinitura di questa mattina al centro sportivo Mary Rosy, mister Serse Cosmi ha convocato 21 calciatori per la sfida in programma domani alle 12:30 allo stadio Ezio Scida contro il Crotone, valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26. Nell’elenco dei convocati resa nota dal club granata mancano diversi titolari. Out per squalifica Golemic, Anastasio e Capomaggio, con l’infermeria che annovera invece la presenza anche di Arena. Nessun rientro per Brancolini e Inglese, ancora fuori. Di nuovo in lista invece Carriero, con il centrocampista che ha smaltito il problema muscolare rimediato oltre un mese fa. In lista anche Villa dopo il turno di squalifica.

Di seguito la lista:

PORTIERI: 1 Donnarumma, 41 Cevers;

DIFENSORI: 2 Berra, 14 Villa, 24 Quirini, 26 Matino, 28 Longobardi, 35 Cabianca, 95 Barzagli;

CENTROCAMPISTI: 4 Gyabuaa, 6 de Boer, 21 Carriero, 29 Tascone, 45 Di Vico;

ATTACCANTI: 7 Achik, 10 Ferrari, 11 Antonucci, 20 Ferraris, 25 Molina, 32 Lescano, 70 Boncori.