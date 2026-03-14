La tragedia di Michele e Maria, i due fidanzati morti nell'incidente in auto Negativi i test tossicologici sul conducente del furgone coinvolto nel sinistro: si indaga

Una tragedia ha sconvolto nella serata di ieri la costa cilentana: Michele Pirozzi, 29 anni, e Maria Magliocco, 24, entrambi residenti a Capaccio Paestum, hanno perso la vita dopo che l'auto su cui viaggiavano è precipitata in una scarpata a picco sul mare per circa 200 metri, in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice.

La ricostruzione

Secondo quanto emerso finora, nel pomeriggio di ieri i due giovani si erano recati ad Agnone Cilento, frazione di Montecorice e paese d'origine della madre di Maria, dove la donna ha un'abitazione. In serata stavano facendo rientro a Capaccio, dove la coppia viveva, quando per ragioni ancora da chiarire avrebbero invertito la marcia, tornando nuovamente verso Agnone. Una delle ipotesi al vaglio è che i due siano tornati indietro per recuperare qualcosa dimenticato in casa.

Durante questo tragitto si è verificato il violento impatto con un furgone Citroën. Dopo lo scontro, la Volkswagen Polo su cui viaggiavano Michele e Maria ha sfondato la ringhiera a bordo strada, precipitando nella scarpata. Il conducente del furgone, un 42enne del posto, è rimasto lievemente ferito ed è risultato negativo ai test alcolemici e tossicologici. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Le operazioni di ricerca e recupero si sono rivelate particolarmente complesse a causa dello strapiombo e del buio. Vi hanno preso parte vigili del fuoco e guardia costiera, operando sia via mare che via terra. Al fianco dei soccorritori anche il fratello di una delle vittime, che ha messo a disposizione la propria imbarcazione da pesca.

Il dolore delle comunità

La notizia ha lasciato sgomenti gli abitanti di Montecorice e di Capaccio Paestum. Il sindaco e l'amministrazione comunale di Montecorice hanno affidato a un post sui social network le condoglianze ufficiali, esprimendo "il più sentito cordoglio per la tragica e prematura scomparsa dei giovani Michele e Maria" e la "sincera vicinanza al profondo dolore delle famiglie".

Anche il sindaco di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino, comune di residenza dei due ragazzi, ha voluto rendere omaggio alle vittime. "Questa tragedia scuote l'intera nostra comunità", ha dichiarato il primo cittadino, annunciando che nel giorno dei funerali sarà osservato un minuto di raccoglimento in tutti gli uffici comunali e nelle scuole del territorio, disposto con apposita ordinanza sindacale.