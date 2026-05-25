Milano, tris ad Amalfi. Guida vince a Positano, ribaltone a Maiori con Romano I risultati elettorali nei comuni della Costiera Amalfitana

Elezioni amministrative nei comuni della Costiera Amalfitana tra novità e conferme.

Ad Amalfi terzo mandato consecutivo per Daniele Milano: il sindaco uscente ha ottenuto 2.135 voti (79,43%), staccando nettamente la rivale Antonella Franzese (553 preferenze - 20,57%).

Clamoroso ribaltone a Maiori, dove l'uscente Antonio Capone (1.706 voti, 48,56%) è stato sconfitto dal competitor Gianpiero Romano (1.807 voti, pari al 51,44%), medico di base prestato alla politica

Cambio della guardia anche a Positano, con Gabriella Guida ha battuto Michele De Lucia.

«Abbiamo dimostrato che anche a Positano si può costruire una politica fatta di ascolto, presenza, idee e visione. Questa vittoria appartiene ai positanesi - il commento affidato ai social della neosindaca -. Da oggi inizia una nuova responsabilità: trasformare questa energia in lavoro concreto per costruire una Positano più vivibile, più trasparente e più vicina alle persone. Sarò la sindaca di tutti».