Ex Salernitana, il portiere Robertiello diventa sindaco L'estremo difensore con un passato in maglia granata diventa primo cittadino di Laviano

Dai pali alla poltrona di primi cittadino. Piero Robertiello questa volta va in gol. Dopo una vita da portiere, ora l’ex Salernitana inizia il suo secondo tempo con tanto di fascia tricolore. Robertiello è stato eletto sindaco nel comune salernitano di Laviano. A capo della lista Laviano Futura 2026, Robertiello ha superato gli sfidanti Giovanni Cifrodelli sostenuto dalla lista Dalla Parte di Tutti e Vincenzo D'Antona con Lista Senso Civico Laviano. Per Robertiello 596 voti pari al 64,64% delle preferenze che equivalgono anche a 7 seggi in consiglio a fronte dei 2 di Cifrodelli (307 voti, 33,30%).

Una grande affermazione per l’ex estremo difensore, con un passato con le maglie di Salernitana, Paganese e Chieti. La sua storia calcistica ne evidenzia anche la grande capacità di pararigori. Ora però inizia una nuova parentesi lontana dal terreno di gioco. Per Robertiello parte una nuova avventura, quella da sindaco di Laviano.