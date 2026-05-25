Elezioni nel Salernitano: ecco tutti i sindaci, a Laviano vince un ex portiere Maiori e Positano cambiano la guida della città, riconferme per diversi uscenti

Non sono mancate le sorprese nei piccoli comuni chiamati al voto per il rinnovo del consiglio comunale. Ad Amalfi si riconferma alla guida della città Daniele Milano che ha ottenuto il 79,43% delle preferenze; Casal Velino, dove era in corsa una sola candidata, sarà guidata ancora da Silvia Pisapia; a Celle di Bulgheria riconfermato alla guida della città Gino Marotta.

A Laurino eletto sindaco Francesco Gregorio con il 73,61% dei voti; a Laurito, comune che ha fatto registrare il quorum più basso, Vincenzo Speranza è riconfermato sindaco con l’83%; Laviano affida la guida della città a Piero Robertiello, ex portiere della Salernitana; Luigi Guerra eletto sindaco a Lustra con il 70%; ribaltone a Maiori dove Gianpiero Romano sfila la fascia tricolore ad Antonio Capone con il 52% delle preferenze; Domenico Barba eletto sindaco di Pertosa con l’84%; a Polla confermato sindaco Massimo Loviso che ha ottenuto il 64%; ribaltone anche a Positano dove Gabriella Guida vince con il 53% su Michele De Lucia, vicesindaco uscente e storico primo cittadino; a Postiglione si conferma Carmine Cennamo con il 68%; riconferma anche per Ferdinando Palazzo (84%) a San Giovanni a Piro e per Michele Strianese (77%) a San Valentino Torio.

A Sassano, dove era in corsa un unico candidato, eletto sindaco Nicola Pellegrino, mentre a Sicignano degli Alburni sarà primo cittadino Giacomo Orco, anche lui unico candidato. A Valva eletto sindaco Giuseppe Vuoccolo (43%).