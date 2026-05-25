San Valentino Torio, la legge di Strianese: percentuale record per la vittoria Terzo mandato consecutivo per il sindaco uscente

Michele Strianese rieletto sindaco di San Valentino Torio con percentuali bulgare, ben oltre il 70%. In attesa dei dati ufficiali, il risultato è acquisito e consegna un quadro netto: gli elettori hanno scelto la continuità amministrativa.

Per Strianese si aprono dunque le porte del terzo mandato consecutivo sulla poltrona di primo cittadino: i suoi sfidanti Giancarlo Baselice e Alberto Esposito non sono riusciti nell'impresa di impensierire la macchina da guerra guidata dalla fascia tricolore.

L'affermazione elettorale arriva al termine di una campagna elettorale molto accesa, durante la quale non sono mancati anche momenti di forte tensione dialettica. Alla fine, però, gli elettori del comune dell'agro hanno scelto ed hanno deciso di premiare il lavoro amministrativo di Michele Strianese, che ha colto l'occasione per ringraziare una ad una le persone che lo hanno sostenuto.