De Luca torna sindaco: "Ora al lavoro per Salerno senza respiro"

"Un voto che conferma la solidarietà dei miei concittadini nei miei confronti"

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Salerno.  

Ecco la prima dichiarazione di Vincenzo De Luca dopo l'elezione a sindaco di Salerno al primo turno:

“Ringrazio di cuore i miei concittadini per un voto importante, che conferma, ancora una volta, la solidarietà, il sostegno e l’affetto che mi hanno sempre concesso. E’ un voto che mi riempie d’orgoglio e mi emoziona, per il quale esprimo la mia più profonda gratitudine e mi impegna a realizzare fino in fondo il programma di rilancio della città che abbiamo proposto.

Ringrazio - ha proseguito l' ex governatore della Regione Campania - affettuosamente tutti i nostri candidati per il loro impegno appassionato, in una battaglia non semplice.

Da domani saremo al lavoro per la nostra comunità, in maniera concreta, senza respiro”.

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