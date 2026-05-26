Salerno, notte insonne per gli aspiranti consiglieri: ecco i più votati A metà spoglio si profilano molte riconferme per gli uscenti

Sarà una lunga notte per i candidati al Consiglio comunale di Salerno che attendono di conoscere l’esito della tornata. Passata la mezzanotte, infatti, si è ancora a poco più del 50% delle sezioni scrutinate. Al momento in cui si scrive sono stati caricati i voti di 82 sezioni su 151. In attesa dei risultati definitivi, iniziano ad emergere dei dati abbastanza indicativi anche per le preferenze dei consiglieri comunali e, quindi, per la possibile composizione del Consiglio comunale (possibile una suddivisione di 22 seggi alla maggioranza e 10 all’opposizione) che dipenderà dall’assegnazione dei seggi.

Nella coalizione di Vincenzo De Luca si va verso la riconferma di buona parte degli uscenti. Nella lista dei Progressisti spicca l’affermazione di Nino Savastano che si appresta a tornare a Palazzo Guerra dopo l’esperienza in Regione Campania. Staccato di pochi voti c’è l’assessore uscente Rocco Galdi, seguito da Dario Loffredo. Divisi da qualche decina di voti Luca Sorrentino, Vittoria Cosentino, Antonio Fiore, Angelo Caramanno ed Eva Avossa.

Nella lista “A Testa Alta” si profila, invece, un testa a testa tra la vice sindaco uscente Paky Memoli e l’assessore uscente Alessandro Ferrara, seguiti da Felice Santoro, Arturo Iannelli e Fabio Piccininno.

Nella lista Salerno per i Giovani primeggia l’assessore uscente Paola De Roberto. Tra le probabili new entry c’è il giovane Giovanni Fiorito, attualmente secondo dinanzi ad Horace Di Carlo, Fabio Polverino e Fabio Mazzeo.

Un altro uscente primeggia nella lista Avanti Psi: è Massimiliano Natella, assessore all’Ambiente uscente. Segue Simona Calzaretti, possibile rivelazione di questa campana elettorale che è momentaneamente seconda nella lista dinanzi ad Antonio Cammarota e Filomeno Di Popolo.

Bagarre nella lista dei Cristiani Democratici: l’assessore uscente Gaetana Falcone stacca Giuseppe Zitarosa, Giovanni D’Avenia e Barbara Figliolia.

Nella lista Davvero Verdi primeggia momentaneamente l’uscente Antonio Carbonaro, dinanzi a Luigi Milo. Vincenzo Lamberti è tra i più votati della lista della Democrazia Cristiana.

Tra le liste di Gherardo Maria Marenghi, al momento Forza Italia è prima con Gabriele Casaburi (altra probabile new entry) che è davanti a Sarel Malan e Leonardo Gallo; Ciro Giordano è in testa nella lista di Fratelli d’Italia, mentre Dante Santoro è nettamente il più votato nella lista della Lega.

Probabile il ritorno in Consiglio comunale anche per Rino Avella, più votato della lista Alleanza Verdi e Sinistra di Franco Massimo Lanocita. Nel Movimento 5 Stelle, invece, l’uscente Claudio Russolillo è davanti a Lorenzo Forte e Alberto Di Lorenzo. Adalgisio Amendola e Sara Petrone sono tra i più votati della lista Salerno Democratica.

Nelle liste di Armando Zambrano, si confermano Corrado Naddeo e Donato Pessolano, tra i più votati di Azione-Oltre, dinanzi a Pietro Stasi.