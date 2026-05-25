Elezioni comunali: sarà ballottaggio a Cava, Angri e Campagna Nella città doriana sarà sfida tra zio e nipote, a Cava avanza l'ex frate Petrone

Dei principali comuni salernitani chiamati al voto per le elezioni Amministrative, soltanto a Salerno città la partita si è chiusa al primo turno. Servirà il ballottaggio, invece, per eleggere i sindaci di Cava de' Tirreni, Angri e Campagna.

Nella città metelliana, dopo le prime ore di spoglio, sembrava indirizzata la vittoria al primo turno di Raffaele Giordano, candidato del centrodestra. Scheda dopo scheda, però, il margine si è notevolmente assottigliato, decretando il ballottaggio. A contendersi la fascia tricolore saranno, dunque, Raffaele Giordano e Luigi Petrone, fino a qualche anno fa guardiano del convento cittadino.

Sarà sfida in famiglia, invece, ad Angri dove il ballottaggio vedrà sfidarsi Alfonso Scoppa e Pasquale Mauri, rispettivamente nipote e zio. Tra i due c'è uno scarto di pochi punti percentuali, il che renderà decisivi i voti di Maddalena Pepe (22%) e Giuseppe Iozzino (7,6%).

Ballottaggio anche a Campagna: sarà duello tra Adele Amoroso e Pierfrancesco D'Ambrosio che è riuscito a spuntarla sul filo di lana su Livio Moscato.