Salernitana-Ternana Primavera 2-2, Stendardo: "Questo gruppo non molla mai" Il tecnico applaude i suoi: "Questo punto è fondamentale per la classifica"

Il pareggio con la Ternana per ripartire. Guglielmo Stendardo si tiene stretta la reazione della sua Salernitana Primavera dopo il doppio svantaggio degli umbri. Il 2-2 finale al Troisi vale un punto d’oro e la sensazione di aver ritrovato la sua squadra: “Ci teniamo stretto questo pari seppur con qualche rimpianto. Abbiamo approcciato bene e meritavamo di più. Però questo è un punto d’oro in ottica classifica perché ci permette di respirare. Da allenatore vorrei sempre qualcosa in più dai miei ragazzi ma al di là del risultato ho visto una squadra che ha risposto benissimo, anche da chi è subentrato come Lombardi, Boncori e Belfiore”.

"Vogliamo centrare due obiettivi"

Per Stendardo il gruppo permette di guardare al futuro con ottimismo: “Sapevamo quali sarebbero potute essere le sofferenze. Sappiamo che questo è un campionato difficile, molto equilibrato in cui può succedere di tutto. Lottare per un obiettivo come la salvezza non è semplice ma ora dobbiamo pensare a centrare la salvezza e ragionare nell’ottica della valorizzazione della rosa”.