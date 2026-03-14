Potenza-Cavese 2-2. Pari salvezza degli aquilotti al "Viviani"

La Cavese strappa un buon pari (2-2) sul campo del Potenza e fa un altro passo in avanti verso la salvezza. Ai ragazzi di Prosperi resta il rimpianto di essere passati due volte in vantaggio ma di non essere riusciti a gestire il risultato.
Gli aquilotti sbloccano il punteggio dopo 7’ con un guizzo di Fusco che porta avanti la Cavese. Vantaggio che regge fino al 37’ quando Petrungaro trova il pari. Si va al riposo sul risultato di 1-1.
Nella ripresa la squadra ospite passa per la seconda volta. Orlando si fa parare un tiro dagli undici metri, ma la panchina di Prosperi si gioca la card, ottenendo la ripetizione del tiro. Dal dischetto Gudjohnsen segna il 2-1. Nove minuti dopo arriva il pari di Felippe che sempre dal dischetto fa 2-2.
POTENZA (4-3-3): Franchi; Kirwan, Riggio, Bura, Rocchetti; Castorani (66’ Maisto), Felippe, Siatounis (90’ De Marco); Petrungaro (76’ D’Auria), Murano (66’ Selleri), Delle Monache (66’ Schimmenti).
A disposizione: Cucchietti, Guiotto, Landi, Mazzeo, Camigliano, Balzano, Erradi, Ghisolfi, Adjapong. Allenatore: De Giorgio.
CAVESE (3-5-2): Boffelli; Luciani, Cionek, Loreto (54’ Nunziata); Diarrassouba (96’ Peretti), Orlando (77’ Fella), Visconti, Munari, Macchi; Gudjohnsen (77’ Maiolo), Fusco. A disposizione: Sposito, Minaj, Evangelisti, Ubaldi, Yabre, Imparato, Ubani, Bolcano. Allenatore: Prosperi
ARBITRO: Zoppi di Firenze - assistenti: D’Ettorre e Gasparini. IV uomo: Palmieri - Fvs: Ferraro
RETI: 7’ Fusco, 37’ Petrungaro, 64’Gudjohnsen (r), 75’ Felippe (r)