Sarno, via allo svuotamento delle vasche piene di fango La protezione civile regionale ha stanziato mezzo milione di euro: diversi i cantieri avviati

A Sarno si lavora per mettere in sicurezza il territorio dopo la disastrosa alluvione dei giorni scorsi. La protezione civile regionale ha già avviato i lavori di pulizia e messa in sicurezza delle vasche e dei canali, per i quali il direttore Italo Giulivo ha disposto lo stanziamento di mezzo milione di euro.

«Come concordato nella riunione presso il centro operativo comunale e a seguito dei sopralluoghi effettuati dai tecnici della protezione civile regionale con il direttore generale Italo Giulivo e il sindaco Giuseppe Canfora - fanno sapere dal municipio di Sarno -, sono stati avviati lavori di rimozione detriti e pulizia strade interessate dalle colate di fango, pulizia vasche di laminazione di via San Vito, Canale Castagnitiello e un tratto tombato, vallone San Sebastiano e vallone Santa Lucia, che erano intasati da materiale detritico».

Non solo: in località Foresta, che era stata interessata dagli incendi estivi, sono in corso interventi per il ripristino delle opere di ingegneria naturalistica distrutte dal fuoco. Le vasche di laminazione progettate negli anni scorsi si sono rivelate fondamentali per contenere buona parte della colata di detriti, che altrimenti si sarebbero abbattute su case e negozi a valle.