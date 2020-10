Per terra, costretti ad usare le sedie come banchi: ma è fake Il dirigente scolastico: "A Castel San Giorgio si studia, ma non in ginocchio"

Ragazzini di prima media seduti per terra, costretti ad usare le sedie come banchi di scuola. Dopo Genova, il triste episodio viene immortalato anche in una scuola del Salernitano, a Castel San Giorgio. Ma si tratterebbe di un fake. Hanno suscitato un notevole clamore le foto degli "alunni senza banco" della scuola Rita Levi Montalcini circolate in rete. Indignati, i genitori hanno denunciato via social l’accaduto chiedendo spiegazioni. Il dirigente scolastico Rosalba De Ponte è intervenuta con una comunicazione urgente sul sito della scuola.

Si sarebbe trattato solo di un tentativo di emulazione da parte di un gruppo di alunni “bontemponi” di quanto accaduto a Genova e circolato via social nei giorni scorsi.

“La docente, è prontamente intervenuta, con annotazione sul registro elettronico, senza accorgersi delle foto scattate di nascosto e “rubate” senza tener conto della privacy dei presenti. - Dichiara il dirigente nel comunicato - I telefoni cellulari all’ingresso in classe vengono consegnati e conservati; un” furbetto” ci sta sempre. Le foto “rubate” per divertirsi, organizzate ad opera d’arte, per diffonderle a scopo emulativo, non costituiscono verità assoluta, soprattutto senza diritto di replica.” Queste le parole della professoressa De Ponte, che conclude: “A Castel San Giorgio …. Si studia ma non in ginocchio …”

Intanto, questa mattina i bambini della classe al centro delle polemiche non sono andati a scuola, genitori li hanno tenuti a casa.