Baronissi,istruttore positivo: sospese le attività scolastiche La decisione del sindaco, Gianfranco Valiante: "Importante prevenire possibili focolai"

In merito alla positività al coronavirus di un proprietario e istruttore di una affollata palestra di Baronissi, nel pomeriggio di oggi il sindaco Gianfranco Valiante ha convocato e riunito il Coc - Centro Operativo Comunale - in presenza dell’Asl, del Comandante dei Carabinieri e di tutte le dirigenti scolastiche della città, per i dovuti approfondimenti e l’adozione di provvedimenti a tutela della pubblica salute. Il sindaco Gianfranco Valiante, sentiti tutti i presenti, segnatamente le dirigenti scolastiche locali, ha disposto con ordinanza - in via precauzionale - la sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado in attesa dell'esito dei tamponi che saranno effettuati a partire da domani mattina alla persone che fanno parte della corposa catena di contatti individuati dall'ASL e già in quarantena.

Il provvedimento è giustificato dalla presenza nell'elenco dei contatti di numerosi scolari e studenti di cui si attende l'esito del tampone per scongiurare, nel malaugurato caso di ulteriori positività, pesanti focolai nell’ambito scolastico. La sospensione è stata disposta per tre giorni da lunedì 5 ottobre a mercoledì 7 ottobre.