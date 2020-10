Secondo tampone negativo per il presidente de "La Solidarietà" Negativi i tamponi anche per tutti i volontari: «Credo sia stato un errore di processo»

«Confermo la notizia della mia positività al Covid-19 diffusa in giornata attraverso i social dal sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa. Tuttavia tengo a precisare che ho eseguito un secondo tampone al quale mi sono sottoposto, e dal quale è stata accertata la negatività. Domani eseguirò un terzo tampone per confermare l’esito del secondo e rassicurare tutti sulla negatività al virus».

Così il Presidente dell’associazione di Volontariato “La Solidarietà” di Fisciano , Alfonso Sessa, dopo essere risultato positivo al Coronavirus in un primo tampone effettuato nella giornata di ieri, i cui risultati sono pervenuti nella giornata odierna. Con la presente nota, lo stesso Presidente, ha voluto rassicurare tutti circa la sua negatività, anche perché totalmente asintomatico. Una negatività che intenderà rendere nota domani, in maniera ancora più certa a seguito del terzo tampone cui si sottoporrà.

A seguito della notizia sulla prima positività del presidente Sessa, si sono sottoposti al tampone tutti i volontari de “La Solidarietà”, compresi gli esponenti dello staff di segreteria, il cui esito è risultato negativo per tutti.

«Credo - ha specificato Sessa – si sia trattato di un errore di processo. Mi sento bene e sono totalmente asintomatico. Il ruolo che ricopro all’interno dell’associazione, io come i miei collaboratori e i volontari, nonostante l’attenzione e la cura che ognuno di noi mette in atto seguendo le buone pratiche per contrastare l’attuale emergenza sanitaria con distanziamento sociale, uso delle mascherine e igienizzazione costante delle mani, ci sottopone a un rischio “calcolato” e controllato, al quale non possiamo sottrarci per il bene della collettività». In ogni caso il presidente Sessa domani comunicherà il risultato del terzo giro di tamponi a cui si è sottoposto.