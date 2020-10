Incendi a Sarno:sopralluogo del sindaco nei luoghi più colpiti Canfora: "Siamo nella zona più alta del Saretto, una delle situazioni più critiche" | FOTO

Un'estate difficile sul fronte incendi nei territori del Salernitano. Centinaia di ettari di vegetazioni sono andati in fumo, il più delle volte per mano dolosa. Fortemente colpito il comune di Sarno che per giorni interi ha visto bruciare le sue montagne, specie nella zona più alta del Saretto dove si congiunge al Monte Saro.

"Questa e` la zona martoriata dagli incendi di alcune settimane fa. - Ha commentato il sindaco Giuseppe Canfora durante il sopralluogo di questa mattina alla zona - Qui vi e` certamente una delle situazioni piu` critiche. Area priva di rocce e ricca di materiale piroclastico. Questo sopralluogo ci serve per identificare e quantificare ulteriormente il materiale da mettere in sicurezza e tracciare con estrema precisione le zone da evacuare in caso di allerta, prima del completamento dei lavori di messa in sicurezza"

"Stiamo raggiungendo tutti i punti più alti, le zone critiche devastate e martoriate dagli incendi che hanno lasciato dietro materiale a rischio scivolamento in caso di violenti piogge" Aggiunge il primo cittadino, che promette: "Saremo accanto a tutti i cittadini che vivono nelle aree critiche, zone devastate dagli incendi e che oggi sono a rischio dilavamenti."