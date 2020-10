Docente positiva a Polla: scuola chiusa fino al 13 ottobre La decisione del sindaco. L'insegnante copriva numerose classi della scuola elementare

Tampone positivo per una docente del plesso scolastico “Capoluogo” di Polla: scuola chiusa fino al 13 ottobre, salvo diversa disposizione. Dopo la comunicazione dell’Asl di Salerno, il primo cittadino Massimo Loviso ha disposto la chiusura dell’istituto scolastico in via precauzionale, fino a martedì 13 ottobre, in attesa dell’esito dei nuovi tamponi e al fine di scongiure nuovi contagi. Disposta anche la santificazione di tutti gli ambienti. Un provvedimento adottato anche in considerazione del fatto che “la docente risultata positiva al Covid-19 copriva numerose classi all'interno della scuola elementare e che una di queste classi, la prima elementare, si trova a condividere alcuni spazi (corridoio) della scuola dell'infanzia” Così come viene riportato nel documento. La docente, residente a Satriano ma domiciliata nel comune del Vallo di Diano, si trova ora in isolamento domiciliare.