Covid, tamponi a tappeto a Baronissi: 8 nuovi positivi In provincia di Salerno si registrano altri 21 contagiati

Dei 40 tamponi effettuati in giornata a Baronissi, 9 hanno dato esito positivo (8 residenti a Baronissi e uno a Cava de' Tirreni). Si tratta di alcuni dei contatti stretti dell'istruttore di palestra risultato contagiato nella giornata di ieri. Domani mattina verranno effettuati altri 53 tamponi. La task force si è resa necessaria proprio in considerazione dell'elevato numero di contatti stretti ricostruiti dall'Asl. Nella serata di ieri il sindaco Gianfranco Valiante, al termine della riunione del Centro Operativo Comunale, aveva firmato un'ordinanza che dispone la chiusura delle scuole da lunedì a mercoledì. La decisione si è resa necessaria in considerazione del fatto che tra i contatti stretti dell'istruttore figurano anche diversi studenti.

«Devo purtroppo comunicare che 9 cittadini residenti o dimoranti a Baronissi - le parole del primo cittadino - sono risultati positivi al tampone covid-19 cui sono stati sottoposti stamattina. Si tratta di cittadini facenti parte dell’elenco ricostruito dall’Asl (93 in tutto) che in qualche modo hanno frequentato o avuto contatti con i frequentatori del Tempio Shaolin il cui istruttore e’ risultato ieri positivo. Questa mattina l’Asl ha eseguito indagini su un primo gruppo di quaranta persone con esito: 9 positive e 31 negative. Domattina saranno sottoposti a tampone gli altri 53 cittadini in elenco. L’Asl ha ricostruito e sta ricostruendo i contatti delle dieci persone risultate positive di cui cinque fanno parte dell’unico gruppo familiare dei proprietari della palestra. Tutte le persone si trovano, per provvedimento sanitario, in isolamento domiciliare.

Forniremo ogni aggiornamento sulla situazione appena in possesso di notizie utili».

Nel complesso nelle ultime 24 ore sono emersi 21 casi positivi in provincia di Salerno. A quelli di Baronissi se ne aggiungono 4 a Cava de' Tirreni, 2 a Scafati, 1 a Bellizzi, Battipaglia, Fisciano, Mercato San Severino, Trentinara, Salerno e Capaccio.

È risultato negativo, invece, il secondo tampone di controllo a cui è stato sottoposto il presidente de “La Solidarietà” di Fisciano, Alfonso Sessa. Confermata, dunque, la negatività già riscontrata ieri pomeriggio a seguito di un primo tampone di controllo, dopo che un tampone iniziale gli aveva riscontrato una falsa positività.