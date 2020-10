Nocera, Torquato: "Rispettare le regole o chiudiamo la Movida" 42 casi Covid in città. Nuovo contagio ad Agropoli: positiva turista proveniente dalla Spagna

Linea dura sulla movida da parte del sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato. "Pronti a chiudere i locali se non si rispettano le regole" Ha dichiarato nel corso di una diretta social dove ha aggiornato la cittadinanza in merito a nuovi contagi Covid. Nel complessivo si registrano a Nocera Inferiore 42 casi, “dato molto al di sotto rispetto ad alcuni dei comuni a noi vicini - commenta il sindaco Torquato - Sabato sono stati rilevati 4 nuovi positivi, 3 appartenenti ad un unico nucleo familiare riconducibili ad un rientro dall’estero e un infermiere di Nocera ma che lavora in un comune fuori ragione che, presumibilmente, avrà contratto il virus mentre lavorava.” Spiega il sindaco.

Solo 2 persone tra i contagiati sono ricoverati in ospedale, ma non in terapia intensiva. Tutte le altre sono asintomatiche o paucisintomatiche, e si trovano in isolamento a casa. Si tratta di 3 o 4 gruppi familiari o di lavoro. Il primo cittadino, pur sottolieando che la situazione è sotto controllo, si unisce al coro degli altri sindaci della provincia di Salerno invitando la cittadinanza a rispettare tutte le normative anti-Covid in vigore. L'appello, in particolare, è rivolto ai giovani: "Sono, purtroppo, costretto a registrare che nei luoghi della movida, soprattutto i ragazzi e soprattutto in tarda serata, hanno la cattivissima abitudine di raggrupparsi senza precauzioni. Se questa situazione dovesse verificarsi ancora sarò costretto ad adottare, dal prossimo fine settimana, misure di riduzione degli orari di apertura serale dei locali della movida. Invito anche gli esercenti a contribuire al controllo."

Dall'ultimo aggiornamento dell'Asl, si rilevano ancora 21 positivi in provincia nelle ultime 24 ore. I dati confermano che il virus circola ancora nei comuni del Salernitano.

Un nuovo caso è stato comunicato anche dal sindaco di Angropoli, Adamo Coppola. Si tratta di una turista proveniente dalla Spagna. Arrivata all'aeroporto di Capodichino è stata sottoposta a tampone per poi dirigersi, insieme al compagno che è andato prenderla presso lo scalo, in un B&B ad Agropoli.

"Riscontrata la positività, i vigili urbani si sono prontamente attivati individuando la struttura, comunicandole di dover osservare l'isolamento per 14 giorni, che verrà espletato presso la struttura ricettiva. Verificata la catena di contatti, la stessa è ristretta al solo compagno, già in quarantena con lei e pari a zero per quanto riguarda la nostra Città." Dichiara il sindaco Coppola.

Intanto, un nuovo positivo è stato rilevato anche nel comune di Roccagloriosa. Si tratta di un cittadino nella frazione Acquavena: “La rete dei contatti è già stata ricostruita, provvedendo a porre in isolamento tutti i contatti stretti. Chi dovesse venire a conoscenza di essere entrato in contatto con la persona contagiata, contatti immediatamente il Comune. Nei prossimi giorni seguiranno aggiornamenti. Si invita la cittadinanza ad osservare scrupolosamente le misure di prevenzione”. Comunicano dall'amministrazione.