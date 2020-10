Covid: 7 guariti a Nocera Inferiore, i casi scendono a 35 Buone notizie anche da Polla, il messaggio del sindaco Loviso

Il comune di Nocera Inferiore inizia la settimana con una buona notizia. Dopo l'aggiornamentoformito dal sindaco Manlio Torquato che ha informato la cittadinanza di un totale di 42 casi in città, la situazione epidemiologica migliora: "Sono ben 7 le guarigioni dei pazienti positivi al covid a Nocera Inferiore che scendono dai 42 di ieri agli attuali 35 e ci sono altri tre in via di guarigione perché negativi al primo tampone. La notizia sia ancora di più di incoraggiamento a tenere comportamenti responsabili, a vivere nel rispetto delle regole di prudenza e profilassi. A vincere questa sfida." Comunica il primo cittadino.

Buone notizie anche da Polla: negativa ai tre tamponi di controllo la docente della scuola "Capoluogo" risultata positiva al covid giorni fa. Il sindaco Massimo Loviso ha lasciato via social un messaggio rivolto alla cittadinanza: "Vi mando questo messaggio per tranquillizzarvi sulla situazione della docente contagiata e sulla decisione presa in merito alla chiusura del plesso Capoluogo. L’ordinanza e’ stata emessa dopo una valutazione condivisa con la referente dell’Asl e la Dirigente Scolastica, seguendo le linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità.Vorrei sottolineare che le decisioni assunte sono in linea unicamente con le direttive del 21 agosto e non frutto di autonome valutazioni. Inoltre sono stato informato dall'ASL che i 3 tamponi effettuati sono: Negativi. Stiamo valutando la necessità di fare 'tamponi di massa' a tutti coloro che frequentano il plesso 'capoluogo'. Per qualsiasi altra comunicazione vi terrò aggiornate. Restano, in ogni caso, invariati i provvedimenti emanati stamattina"