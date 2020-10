Covid a scuola: partono i tamponi agli alunni Allerta nel Vallo di Diano

Tamponi nasofaringei di massa dopo il caso dell’insegnante della scuola primaria di Polla positiva al Covid (poi negativizzatasi). A disporli il Comune, di concerto con le autorità sanitarie, predisposta per domani un’attività di monitoraggio di massa per gli alunni dell’istituto. Gli interessati dovranno prenotarsi via mail all’indirizzo info@comune.polla.sa.it. Le scuole resteranno chiuse a Polla fino al 13 ottobre.

Sanificati alcuni locali dell’istituto “Camera” di Sala Consilina dopo che un ragazzino è risultato affetto da Coronavirus. La scuola sarà regolarmente aperta.