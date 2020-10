Covid, 10 nuovi casi in provincia di Salerno, 4 a Baronissi L'Asl di Salerno ha diramato il bollettino relativo ai nuovi contagi

Sono 10 i nuovi casi positivi al Coronavirus riscontrati in provincia di Salerno. È quanto si apprende dal bollettino odierno diramato dall'Asl di Salerno. Di questi 4 sono emersi a Baronissi dove sono stati effettuati tamponi a tappeto (quasi 100) in seguito al contagio dell'istruttore di una palestra. Nella giornata di ieri sempre nella città della Valle dell'Irno erano emersi 9 contagi, la maggiorparte dei quali riconducibili alla famiglia dell'istruttore. Il sindaco di Baronissi, inoltre, nella serata di sabato aveva disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado da lunedì a mercoledì, in modo da consentire la ricostruzione dei contatti. Dalla lista dei contatti avuti dall'istruttore, infatti, erano emersi anche alcuni scolari.

Gli altri sei contagi odierni sono emersi rispettivamente ad Angri, Nocera inferiore, Cava de' Tirreni, Giffoni Sei Casali, Sarno e Salerno.