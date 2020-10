Boom di contagi nel Salernitano: più di 150 in una settimana Sono 631 i cittadini attualmente positivi al Covid in provincia. Aumentano i ricoveri in ospedale

Più di 150 casi in una sola settimana. L'ennesima, triste, conferma che la curva del contagio cresce nel Salernitano. Sono 631 i cittadini della provincia attualmente positivi al Coronavirus, a fronte dei 476 resi noti lo scorso 29 settembre, 155 in più. Da inizio pandemia sono stati rilevati, in totale 1689 contagi sul territorio.

I dati riportati, nel consueto aggiornamento fornito dall’Asl di Salerno, rendono noto non solo un aumento di contagi ma anche di persone ospedalizzate: 8 in più rispetto alla settimana scorsa, per un totale di 44 ricoverati in reparti Covid, il dato più alto mai avuto da fine maggio. La maglia nera, in termini di contagi, va a venerdì 2 ottobre, quando sono emersi ben 45 casi positivi in provincia di Salerno in un solo giorno, mai così tanti. Non si contavano così tanti contagi dal 28 marzo scorso, dove si era raggiunta quota 42 casi.

Nella settimana che ha segnato la ripresa delle attività didattiche, in quasi tutti i comuni della provincia, sono stati diversi anche gli studenti e i docenti che sono risultati positivi. A poco meno di 7 giorni dall'inizio delle lezioni molte classi sono già state messe in quarantena. Uniti, i sindaci dei vari comuni si appellano ai cittadini chiedendo il rispetto delle normative anti-Covid in vigore, al fine di scongiurare la diffusione del virus e fermare questa nuova ondata di contagi.