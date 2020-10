Si allarga il contagio a Baronissi: salgono a 22 i casi Covid Fisciano: al De Caro un altro studente positivo, negativi gli altri tamponi. Un contagio a Giffoni

Nuovi tamponi positivi nel comune di Baronissi, si allarga il contagio in città: raggiunta quota 22 casi. Sono risultati positivi ai tamponi processati nel pomeriggio di ieri ancora tre concittadini di cui: due facenti parte dell’elenco fornito dal comune di persone frequentatori della palestra Tempio Shaolin, in cui un istruttore è risultato positivo al Covid, e uno per aver sostenuto le indagini per proprio conto. Si tratta di due donne e di G.B., 12enne che frequenta la scuola a Lancusi.

"Buone le condizioni di salute di tutte e tre che ringrazio per aver consentito la pubblicazione dei loro nomi. Gli ulteriori tamponi comunicati dall’Asl (in totale 13) hanno dato esito negativo. Forza a tutti" Ha dichiarato il sindaco Valiante.

Vincenzo Sessa, sindaco di Fisciano, ha confermato la positività dell'alunno residente a Baronissi, che frequenta la la classe 2 sez. C della scuola secondaria di primo grado dell'I.C. “Don A. De Caro” dove erano già stati rilevati dei compagni di calsse positivi. "Con immenso piacere vi comunico che sono risultati ?????????? ???????????????? gli esiti dei rimanenti tamponi dei ragazzi che frequentano la classe "De Caro” di Lancusi." Ha, poi, aggiunto in mattinata il primo cittadino. Sospiro di sollievo per la comnunità.

Un nuovo contagio anche a Vietri sul Mare, comunicato dal sindaco Giovanni De Simone: "Sono state attivate tutte le procedure e messi in quarantena i contatti della persona, gli auguriamo una pronta guarigione"

Dopo la guarigione dell'unico caso rilevato nel comune di Giffoni Sei Casali, non più tardi di sabato 3 ottobre, il Covid torna a contagiare un cittadino del comune. Il sindaco Francesco Munno ha comunicato la notizia alla cittadinanza dopo l'aggiornamento dell'Asl di Salerno.

"Il cittadino in questione e l’intero nucleo familiare si trovano già da sabato 3 Ottobre in quarantena domiciliare. Le condizioni di salute della persona positiva al Coronavirus sono buone. I sanitari, inoltre, stanno ricostruendo la catena dei contatti. - Ha spiegato il primo citttadino - La situazione è sotto controllo da parte dell’Asl. Ogni altra comunicazione sarà tempestivamente divulgata. A nome dell’intera Comunità di Giffoni Sei Casali auguro una pronta guarigione al nostro concittadino. Non è giunto il momento di abbassare la guardia. Rispettiamo le norme anti Covid per il bene di tutti."