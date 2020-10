Covid al comune: screening per tutto il personale Sierologico su base volontaria per dipendenti e amministratori

Dopo che il Covid 19 è arrivato tra i corridoi di Palazzo di Città con la positività di uno dei membri dello staff del sindaco Vincenzo Napoli, al comune si corre ai ripari. Tamponi per chi lavora a stretto contatto con il primo cittadino, che dopo la negatività del primo è in attesa del secondo, e screening per tutto il personale della sede centrale di via Roma.

Domani mattina, a partire dalle 9.30 infatti presso il Salone del Gonfalone dipendenti e amministratori potranno sottoporsi, su base volontaria, allo screening sierologico, utilizzando i test rapidi validati dal Ministero della Salute per testare la presenza di anticorpi IgM e igG anti- Covid 19. Intanto prevista la sanificazione degli ambienti.