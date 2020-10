"Per sempre nei nostri cuori", un anno fa l'addio a Melissa Morì davanti agli occhi dei compagni: il ricordo della giovane studentessa salernitana

Fiumi di parole, messaggi e dolci lettere per la giovane Melissa La Rocca, un anno fa l'addio alla piccola studentessa di Salerno, morta, per tragiche circostanze, davanti agli occhi dei suoi compagni di classe.

"E' passato un anno da quel maledetto giorno. Sembra ieri quando ho ricevuto la chiamata più brutta della mia vita. Ho, abbiamo tanto biosgno di te qui. Non c'è un solo giorno in cui non sei tra i miei pensieri, in qualsiasi momento ti vedo lì vicina a me, come siamo sempre state... E vederti lontana da me, fa davvero tanto male. Manchi come l'aria!" La parole di Luisa, una delle sue più care amiche.

Era stata chiamata dalla professoressa a svolgere un esercizio alla lavagna. Era il 7 ottobre del 2019 quando, davanti agli occhi dei suoi compagni di classe, Melissa La Rocca è crollata a terra, senza più rialzarsi. Doveva essere un normale lunedì di scuola per i ragazzi della 3F del liceo "Genovesi-Da Vinci" di Salerno, e invece si è trasformato in tragedia.

Si scoprirà in seguito che a nulla sarebbero serviti un defibrillatore o l’intervento tempestivo di un chirurgo, il suo cuore non ha retto a causa di una rara malattia cardiaca che l’ha portata via. Ad un anno dalla morte della “piccola stella” di San Mango Piemonte resta vivo il ricordo della giovane studentessa grazie anche all’associazione che porta il suo nome, in cui, in prima linea, opera il papà Vinicio.

L’11 luglio scorso, la prima attività della neonata associazione dedicata alla ragazza: un murales, in via Santa Caterina a San Mango Piemonte, realizzato da Jacopo Naddeo e Giuseppe De Martino. Un’opera in cui il viso dell’ “angelo biondo dagli occhi blu” è incorniciato dalla frase “The show must go on”, per un messaggio di vita e forza.

Domenica 27 settembre, invece, un triangolare al Terzo Tempo Village al quale hanno partecipato 3 squadre femminili: la Salernitana femminile, squadra del cuore della ragazza, la Temerarie San Mango e la neonata ASD Melissa La Rocca. Un evento che è servito ad organizzare una raccolta fondi al fine di acquistare un defibrillatore da donare al nascente campo di San Mango Piemonte.

“E’ passato un anno ....Melissa per sempre nei nostri cuori” scrivono dal “Salerno Club 2010” via social. La giovane ragazza aveva, infatti, tra le tante, due grandi passioni. La "sua" Salernitana e la Juve.

“Un anno da quel giorno crudele,ma continuerà a splendere il tuo sorriso...Continuerai a vivere nei nostri cuori piccola stella dagli occhi blu”, il pensiero che le dedica un suo amico.

"Sarai un ricordo indelebile... La tua simpatia, la tua bontà e il tuo sorriso contagioso non potranno mai essere dimenticati!", Uno dei tanti messaggi dedicati al "piccolo angelo dagli occhi blu".