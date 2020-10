Sarno: docente positiva,scuola chiusa e 2 classi in quarantena Primo caso Covid a Castel San Lorenzo. 20 nuovi casi nel Salernitano, i dati (parziali) dell'Asl

Nuovo tampone positivo a Sarno, si tratta di una insegnante, non residente del comune, ma legata alla scuola "Masseria della Corte". Domani, 8 ottobre 2020, il plesso resterà chiuso per consentire la sanificazione dei locali.

Ad informare la cittadinanza è stato il vice sindaco Roberto Robustelli, dopo la comunicazione dell'Asl competente. "È stato immediatamente attivato il protocollo anticovid e precauzionale del caso. Due classi vanno in quarantena, si è già provveduto all’avviso." Ha aggiunto il vice Robustelli.

"La situazione è monitorata, all’interno delle aule e negli spazi comuni sono state sempre rispettate tutte le normative dal distanziamento, ai percorsi, all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Sapevamo tutti, sull’intero territorio nazionale, che il riavvio delle attività didattiche avrebbe rappresentato un momento di particolare preoccupazione. Questo ha spinto alla massima attenzione e continueremo su questa linea. Dobbiamo tenere duro in un periodo che è di grande prova per tutti." Conclude il vice sindaco.

Secondo l'aggiornamento sui nuovi contagi Covid rilevati dall'Asl di Salerno (dato parzialmente aggiornato, mancano infatti gli ultimi report del pomeriggio), i positivi rilevati nel salernitano sono stati 20, così distribuiti: 5 a Scafati, 2 a Salerno, 2 ad Angri, 2 a San Valentino Torio, 7 a nocera Inferiore, 1 a Pagani, 1 a Sant'Egidio del Monte Albino.

Si registra, intanto, il primo caso di Coronavirus nel comune di Castel San Lorenzo. E' asintomatico ed è in quarantena domiciliare.

"Giungano al nostro Concittadino i migliori auguri affinché tutto si risolva bene e presto. E' stata ricostruita la catena dei contatti avuti dall'Interessato - con l'adozione delle conseguenti cautele - e sono stati osservati i protocolli a presidio della salute pubblica. Dunque, la situazione è vigilata ed è sotto controllo mentre nessun allarme è giustificato." Hanno comunicato dall'amministrazione comunale.

"Continuiamo ad usare prudenza e responsabilità, adeguandoci alle prescrizioni delle Autorità. Rinnoviamo forte l'esortazione a scaricare l'app "Immuni": è uno strumento a protezione di tutti di noi." Dichiarano dal comune.