Salerno: al via screening sierologico su personale del Comune Dipendenti e amministratori in fila

Già in fila, dalle 9.30, per poter effettuare lo screening sierologico. Era previsto per questa mattina, presso il Salone del Gonfalone di Palazzo di Città, lo screening sierologico per il personale della sede centrale di Via Roma e gli amministratori di Palazzo di Città.

I dipendenti, hanno la possibilità di sottoporsi al test rapido, validato dal Ministero della Salute per testare la presenza di anticorpi IgM e IgG anti-Covid-19. La decisione dell'amministrazione è giunta dopo la positività dell'autista del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, attualmente in isolamento fiduciario.