Covid nelle scuole: positivi due bimbi a Battipaglia In quarantena i compagni di classe e i docenti. Il sindaco: "Fondamentale indossare le mascherine"

Il Covid, ancora, nelle scuole del Salernitano. Positivi due bambini di Battipaglia. Si tratta di due fratelli contagiati in ambito familiare. Sono state già messe in quarantena le due classi. Saranno sottoposti a tampone gli alunni e i docenti, e disposta, come da protocolli, la santificazione della scuola.

“Resto convinta che la scuola sia il luogo più sicuro ma resta fondamentale l’utilizzo delle mascherine al suo interno. Qualcuno si è lamentato del perché delle mascherine ai bambini, ma queste servono proprio a difendere i vostri bambini, ad evitare la diffusione del contagio." Sottolinea il sindaco.

Durante il vertice in Prefettura avvenuto martedì a Salerno, la fascia tricolore si è unita al coro dei vari sindaci della provincia che hanno richiesto la presenza dell'esercito sul territorio al fine di aumentare i controlli e verificare il rispetto delle normative anticovid imposte.

"Massima calma, ce lo aspettavano. Questo è il motivo per cui bambini ed adulti devono tenere le mascherine. Capisco le mamme, ma i bambini devono andare a scuola, la vita deve continuare ma con la massima attenzione, una nuova chiusura è da scongiurare. Se rispettiamo le regole,non avremo di questi problemi” Chiosa Francese.