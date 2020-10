Scafati: 77 casi Covid in città, "Vicini ad un nuovo lockdown" Il sindaco annuncia possibili nuove restrizioni. Tamponi positivi nel Salernitano: i dati dell'Asl

La città di Scafati si conferma uno dei comuni del Salernitano più colpiti da questa nuova ondata di contagi. In totale, in città si contano 77 cittadini positivi al Covid. Un numero alto "in linea con quello della Regione Campania, divenuta ormai la prima regione in Italia per contagi" Ha sottolineato il primo cittadino Cristoforo Salvati.

Già nei giorni scorsi, il sindaco del comune dell'Agro aveva messo in atto alcuni provvedimenti restrittivi al fine di scongiurare il contagio e frenare l'impennata di casi in città. Sono però emersi, nel corso dei giorni, nuovi positivi, facendo raggiungere al comune il triste primato di 77 casi.

Necessario "correre ai ripari", dunque. Il primo cittadino ha quindi convocato per domani mattina un tavolo tecnico con il comandante della Polizia Municipale dott. Pasqualino Barletta, con il comandante dei carabinieri di Scafati tenente Gennaro Vitolo, con il comandante della Guardia di Finanza dott. Raffaele Pezzone per concertare un' incisiva azione di prevenzione e di controllo del territorio e del rispetto delle norme anti covid.

"Bisogna invertire questo dato altrimenti le nostre strutture sanitarie potrebbero collassare con conseguenze gravi per le nostre comunita. O adesso o mai piu'!! Capisco il sottorganico della nostra polizia municipale e per questo chiederò aiuto alle altre forze dell'ordine ed ho già affrontato la questione anche in Prefettura, ma occorre fare una stretta che ci consenta di arginare i contagi. Le istituzioni faranno la loro parte ma anche i cittadini devono collaborare. Siamo alla vigilia di un nuovo lockdown che potrebbe essere nefasto per la nostra economia già provata. Non dobbiamo arrivare alle soluzioni estreme evitando le occasioni di contagio. Lo chiedo ai giovani, lo chiedo agli adulti, lo chiedo agli anziani. Se la situazione dovesse sfuggirci pagheremo tutti un prezzo molto alto. Se i dati continueranno a crescere vi annuncio nuove restrizioni già dalla prossima settimana." Le dichiarazioni del sindaco Salvati.

24, intanto, il numero dei nuovi tamponi positivi comunicati dall'Asl di Salerno. Il dato fa riferimento all'insieme dei tamponi analizzati sia a seguito dell'ultimo aggiornamento nella serata di ieri che quelli della giornata di oggi.

In totale sono 4 i nuovi casi registrati a Salerno città. Segue Eboli dove i nuovi positivi sono 3. Sono 2 i nuovi casi a Mercato San Severino. In totale, nel comune si registrano 10 casi di Coronavirus. 9 dei cittadini risultati contagiati si trovano in isolamento domiciliare, 1 è ricoverato in ospedale.

Altri 2 casi anche a Nocera Inferiore. Nel comune, aumentano però anche i contagi rilevati nel reparto di medicina dell'Umberto I, a risultare positivi diversi infermieri e pazienti, si attende l'esito di nuovi tamponi e nuove comunicazioni. 2 positivi anche ad Angri. Il sindaco Cosimo Ferraioli ha confermato la positività di un cittadino, in isolamento già prima dell’esito del tampone, così come i suoi contatti più vicini. In totale, in città sono al momento positivi 19 cittadini.

Altri due casi anche a Baronissi. Infine, è stato rilevato un caso per ciascuno dei seguenti comuni: San Cipriano Picentino, Gifoni Valle Piana, Fisciano, Pellezzano, San Valentino Torio, San Mango Pimonte, Pagani, Sarno e Scafati.