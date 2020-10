Vaccini antinfluenzali, i farmacisti attendono le dosi Anche a Salerno c'è la volontà di distribuire il vaccino anche nelle farmacie

I farmacisti della regione Campania hanno espresso la volontà di distribuire i vaccini all'interno delle Farmacie. Nei giorni scorsi, infatti, si è tenuto un incontro interlocutorio tra Federfarma e Regione per discutere della somministrazione dei vaccini.

Mentre la distribuzione e, in alcuni casi, la somministrazione dei vaccini antinfluenzali, per i medici della provincia di Salerno, sono cominciate già da tempo, resta il nodo legato alla commercializzazione delle dosi nelle farmacie. L'Asl di Salerno, nei giorni scorsi, ha incontrato anche i pediatri di libera scelta per fare un punto della situazione in modo che la campagna vaccinale potesse essere avviata nei tempi previsti dalla Regione Campania.

Il presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Salerno, Giovanni D'Angelo, all'AGI, premettendo che "la regionalizzazione del sistema sanitario comporta, di fatto, una differenza nell'inizio dell'attivita' vaccinale sul territorio nazionale, e per questo la campagna vaccinale e' gia' iniziata in Campania, mentre in Lombardia, probabilmente, l'inizio sara' nel mese di novembre", sottolinea che, "nella provincia di Salerno, le cose stanno andando abbastanza bene. Non sono segnalati problemi particolari".