Rubinetti a secco a Salerno, nuova sospensione idrica ad horas Disagi in alcune strade e traverse limitrofe di via Cappelle Superiori, ecco dove

Nuova sospensione idrica ad horas. La Salerno Sistemi Spa comunica che al fine di seguire un intervento urgente ed indifferibile per tutelare pubblica e privata incolumità in Via Cappelle Superiori, è stata sospesa l’erogazione idrica ad horas in alcune strade e traverse limitrofe.

Rubinetti a secco, dunque, in Via di Cappelle Superiori, Via S.Elia, Via Spontumata, Via Casa Bisogno, Via Fuardo (dal n.1 al n.7), Via Compra, Viale Sant’Agnese, Viale San Bernardino, Via Cappelle Inferiori. Il ripristino della regolare erogazione, salvo imprevisti, dovrebbero avvenire entro le 16 odierne.

“La società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata” Si legge nella nota.