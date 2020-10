Bus sovraffollati, sindacati: "Riattivare tavolo permanente" "Discutere e valutare i criteri applicativi da mettere in campo per garantire sicurezza"

Troppe persone sui mezzi di trasporto pubblico. Un sovraffollamento che metterebbe a rischio la salute dei cittadini esposti, così, ad un maggiore rischio di contagio Covid. In una nota congiunta i segretari provinciali di Filt Cgil Gerardo Arpino, Fit Cisl Ezio Monetta, Uilt Francesco D’Amato e Ugl Carmine Rubino denunciano la situazione e chiedono, quindi, la riattivazione del tavolo permanente al fine di valutare nuovi provvedimenti da mettere in campo.

"Le Scriventi Federazioni Provinciali, con l’avvio dell’anno scolastico e di quello accademico e con il continuo e costante aumento dei contagi nella nostra Provincia e nella nostra Regione, mettendo a serio rischio la salute dei conducenti e degli utenti, sono costrette a segnalare e denunciare un eccessivo sovraffollamento all'interno degli autobus.

Apprendendo che, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 lo stato di emergenza è prorogato sino al 31 Gennaio 2021 e le nuove ordinanza a firma del Presidente della Giunta Regionale della Campania sono sempre più stringenti. Ribadendo che le stesse, impongono l'obbligo delle mascherine anche all’aperto, il rispetto del distanziamento sociale e la copertura del 80% dei posti a sedere all’interno dei bus, come criteri di prevenzione e contenimento della diffusione del Covid 19.

Le Scriventi, preoccupate per il diffondersi dell’epidemia, chiedono, a Sua Eccellenza, la riattivazione del tavolo permanente così da discutere e valutare i criteri applicativi da mettere in campo per garantire un Tpl in piena sicurezza."