Alunna del De Sanctis positiva: classe e 9 prof in quarantena Covid: Alunno positivo a Mercato San Severino. I dati dell'Asl: 28 casi in provincia

E' stato rilevato un tampone positivo tra gli studenti del liceo Francesco De Sanctis. La dirigente scolastica Cinzia Luigia Guida aveva, in primo momento, disposto la didattica a distanza per tutte le classi del liceo, in attesa dell'esito del tampone effettuato ad altri due studenti. "In seguito ai risultati pervenuti dall’ASL che attestano la negatività dei tamponi effettuati ai due alunni del Liceo, delle classi 3G e 5^BS, domani le lezioni si svolgeranno regolarmente in presenza fatta eccezione della classe 5^ E che seguirà da remoto in quanto in quarantena fiduciaria e i cui docenti faranno lezione da casa, secondo l’orario di servizio" Ha comunicato la dirigente tramite una circolare. Resteranno, quindi, in quarantena, in attesa del tampone i compagni e i 9 professori che hanno fatto lezione nella classe dell'alunna risultata positiva al Covid-19.

Altri tre tamponi positivi sono stati rilevati anche a Mercato San Severino. Due sono congiunti di un altro cittadino risultato positivo al Covid ieri. Di tratta di un asintomatico, in isolamento domiciliare presso la propria abitazione e di una donna, ricoverata presso l'ospedale Ruggi di Salerno. Il terzo caso appartiene ad un'altra donna, congiunta dei concittadini risultati positivi al Covid-19 oggi. E' asintomatica ed era già in isolamento domiciliare presso la propria abitazione.

Considerato che uno dei cittadini risultati positivi al Covid-19 è un ragazzo che frequenta la classe III H della Scuola media statale San Tommaso d'Aquino, l'Asl ha disposto la messa in quarantena fino al 17 ottobre di tutti gli alunni ed operatori della stessa classe e che gli stessi vengano sottoposti a tampone. Inoltre è stata disposta l'effettuazione di una sanificazione straordinaria della struttura.

Il sindaco, a seguito di un comunicato dellla Dirigente Scolastica del Liceo Publio Virgilio Marone sottolinea anche che nessuna classe all'interno dell'istituto è stata messa in quarantena.

Sono 28 i nuovi tamponi positivi rilevati dall'Asl nelle ultime 24 ore: 6 a Battipaglia, 3 a Salerno, 3 a Pontecagnano, 4 a Mercato San Severino, 3 a Cava, 1 per ognuno dei seguenti comuni: Baronissi, Calvanico, Camerota, Castel San Lorenzo, Agropoli, Fisciano, Sarno, Positano, Nocera Superiore.