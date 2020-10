Salerno, insegue autobus e spara: terrore a bordo Altri due autisti di BusItalia aggrediti, i sindacati al Prefetto: "Ora basta"

Una mattinata di terrore quella vissuta dall'autista e dai passeggeri a bordo di un mezzo BusItalia nei pressi della frazione di Cappelle. Stando al racconto del dipendente, infatti, un giovane a bordo di uno scooter avrebbe inseguito il mezzo del trasporto pubblico e avrebbe sentiti almeno due spari. Non si sa se con una pistola vera o una scacciacani: allertate le forze dell'ordine, ma il giovane intanto si era dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Un'altra aggressione si è invece registrata a Mercato San Severino, questa volta con un automobilista per questioni di viabilità. Due episodi a distanza di poche ore l'uno dall'altro, che hanno fatto scattare l'allarme dei sindacati: «Esprimiamo sdegno e condanna per gli ennesimi episodi di aggressione perpetrati questa mattina da balordi, in due comuni differenti della nostra provincia, nei confronti di due autisti di Busitalia Campania a cui, va tutta la nostra solidarietà», scrivono Cgil, Cisl e Uil.

«Questi rappresentano solo gli ultimi episodi, insieme ai casi di minacce con bottiglie di vetro rotte, coltelli messi ben in evidenza, coltellate subite che hanno fatto rischiare la vita ai lavoratori, senza dimenticare gli innumerevoli micro episodi di aggressioni e discussioni di ogni genere a carico di autisti di autobus e verificatori titoli di viaggio, più delle volte passati nella dimenticanza che oramai sempre più spesso si registrano. È necessario porre la massima attenzione sul tema della sicurezza nei mezzi di trasporto pubblico locale, gli autisti e l'utenza non possono essere lasciati in balia di tali delinquenti, spesso ubriachi e dediti al borseggio, occorrono, pertanto, investimenti per rendere più sicuri gli autobus, così come sono necessari interventi mirati delle forze dell’ordine sulle linee e negli orari più sensibili. Per questo abbiamo già chiesto l'istituzione di un tavolo congiunto con le aziende e la Prefettura di Salerno atto a tutelare l’incolumità di tutti gli interessati», conclude la nota unitaria delle sigle di categoria.