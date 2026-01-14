Notte di terrore ad Eboli, salvati anziani e bambini dalle fiamme L'intervento dei vigili del fuoco

Complicato intervento dei Vigili del Fuoco ieri sera subito dopo le 20 in via don Romolo Murri, nel comune di Eboli. Ad allertare i caschi rossi alcuni inquilini che hanno dichiarato di vedere delle fiamme provenire dal sottoscala del condominio. Immediatamente giunti sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco di Eboli con un'autoscala e un'autobotte. Appena dentro, i caschi rossi si sono resi conto che a bruciare era un cumulo di materiale di vario tipo, di plastica, gomma oltre alla presenza di bombole di GPL prontamente tirate fuori e raffreddate.

Le prime operazioni hanno portato all'individuazione del rogo che è stato prontamente domato, mentre il personale con i mezzi di supporto provvedeva a individuare una signora anziana allettata e quattro bambini all'ultimo piano che, dai balconi, sono stati recuperati e portati in salvo, affidandoli alle cure dei sanitari. La situazione era complessa data la quantità di fumo tossico che aveva invaso tutto il vano scale e qualche appartamento a seguito dell'apertura delle porte d'ingresso degli stessi. A quanto pare tutte le persone coinvolte sono state trasportate nei vari ospedali di zona e un paio anche presso le strutture di Napoli, a seguito dell'inalazione dei fumi dovuti alla combustione.

Nonostante le difficoltà per il complicato intervento possiamo dire che i caschi rossi hanno effettuato un intervento eccellente limitando al massimo le eventuali problematiche che ne sarebbero potute scaturire. Oltre ai Vigili del Fuoco, sul posto anche il 118, le Forze dell'Ordine e il Primo Cittadino del comune di Eboli.