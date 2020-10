Covid, si allarga il contagio nel Salernitano: altri 32 casi Positivo assessore comunale di Scafati, sono 84 i casi in città. Primo positivo a Salento

Continuano ad aumentare i contagi da Coronavirus in provincia di Salerno. Nel comune di Scafati si è arrivati a 84 positivi, di cui 3 ospedalizzati e la restante parte domiciliati. Nel corso della giornata di ieri il primo cittadino Cristoforo Salvati ha reso noto che ad esser risultato positivo è anche l'assessore Alfonso di Massa, al momento ricoverato sotto osservazione al polo Coivid della città per precauzione.

"Lunedì si procederà alla sanificazione degli uffici comunali, anche se l’assessore Di Massa non frequentava il Comune da giorni. Non ci sono quindi motivi per sottoporre a tampone i dipendenti comunali." Ha comunicato il sindaco Salvati. Nel corso delle verifiche effettuate dalle forze dell'ordine, sono anhe arrivate le prime multe a coloro che violavano la normativa anticovid. "Siamo in una fase cruciale della pandemia in Campania e dobbiamo bloccare l'avanzata del virus che ci vede tra le prime regioni d'Italia. È il momento dei controlli ma anche della responsabilità di ognuno di noi." Ha concluso il sindaco.

L'ultimo aggiornamento fornito dall'Asl, rende noti 32 positivi nei comuni della provincia. 8 a Cava de tirreni, 7 a Nocera inferiore, dove si espande anche il contagio tra i camici bianchi dell'ospedale, 3 a Mercato San Severino, in cui si registrano al momento 13 casi positivi di cui 2 ospedalizzati.

3 i nuovi tamponi positivi a Battipaglia. Nella giornata di venerdì sono emerse altre 6 positività nel comune si trattava di tre bambini di una classe già posta in quarantena dove era stato rilevato un bimbo positivo, un’insegnante e due giovani.

"Volevo rassicurare che questi bambini stanno bene, l'importante è non stare con persone a rischio. Il controllo continua e la classe è in quarantena" Aveva comunicato il sindaco Francese, in attesa dell'esito dei nuovi tamponi. "Esprimiamo la nostra vicinanza a loro, alle famiglie coinvolte e, naturalmente, a tutte le persone a tutt’oggi risultate positive nella nostra comunità. I contagi aumentano dappertutto, questo perchè li cerchiamo, facciamo più tamponi" Conclude il primo cittadino. La città supera così la soglia dei 25 casi. Nessun cittadino è ricoverato in ospedale.

Cinque i nuovi casi rilevati a Salerno, 2 a Fisciano, 1 a Eboli, 1 ad Angri, 1 a Pontecagnano, 1 a Campagna.

Dall'amministrazione di Ravello fanno poi sapere che una coppia di lavoratori, domiciliata nel comune, è risultata positiva al Covid-19. La stazione dei Carabinieri ed il Comando di Polizia Municipale di Ravello sono a lavoro per ricostruire la rete dei contatti della coppia.

E' arrivato, purtroppo, anche il primo caso di Coronavirus nel comune di Salento. Mai un positivo, solo un sospetto contagio rilevato poi negativo, ma la conferma del primo caso è arrivata ieri dal primo cittadino Gabriele de Marco. Si tratta di un cittadino che abita a Salerno capoluogo: "la maggioranza sa chi e’ e conosce anche i suoi familiari!" Ha sottolieato il sindaco.

"L’asl ha preso gia’ tutte le misure precauzionali mettendo in quarantena tutti coloro che erano stati a stetto contatto con la persona. Mi raccomando non create allarme piu’ del necessario e soprattutto piena solidarieta’ a questa persona che ha preso il virus sul luogo di lavoro! Vi terro’ aggiornati sugli sviluppi. Se permettete un consiglio: sarebbe bene che coloro che sono stati a contatto con le persone poste in quarantena, si recassero presso l’Asl o presso le Strutture accreditate ( es. clinica Cobellis, D’Arena ecc..) per fare un tampone a scopo precauzionale." Comunica il sindaco De Marco.