Salerno, Pessolano:"Vigili allo sbaraglio,anarchia per strada" "Spero in un investimento sulla sicurezza urbana. Mi chiedo se le telecamere funzionino"|FOTO

"#meglioibambiniconilpalloneallarotonda" Questo l'hashtag che il consigliere comunale di maggiornanza del comune di Salerno, Donato Pessolano, scrive a conclusione di un "post-denuncia" sul suo profilo social. Troppe regole violate, troppe zone in cui, secondo il consigliere, "vige l'anarchia più totale". Da macchine parcheggiate dove non dovrebbero stare e assembramenti, Pessolano immortala quelle che sono le immagini di una Salerno durante un normale sabato sera al tempo del Covid.

"Da consigliere comunale sono rammaricato e spero per il futuro un sostanziale investimento sulla sicurezza urbana. A questo punto mi chiedo se le tanto acclamate telecamere funzionino o fungano da abbellimento per l'arredo urbano. Chiaramente esprimo la mia solidarietà al corpo della polizia municipale che sembra sia allo sbaraglio. Un plauso va ai colleghi dell'Arma della stazione di Salerno principale, impegnati fino a notte inoltrata per il controllo anti-covid e per il rispetto della normativa vigente." Commenta il consigliere.