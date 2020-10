Battipaglia, chiuse due scuole dopo i casi di positività La decisione riguarda l'istituto Salvemini e il Penna dove sarà effettuata la sanificazione

Dopo i casi di positività riscontrati in alcune scuole di Battipaglia, la sindaca Cecilia Francese ha disposto la chiusura dell'istituto comprensivo “Salvemini” (plesso di via Ravenna e di via Etruria) e dell'Istituto comprensivo “S. Penna” (plesso di Via Cilento). In giornata verrà firmata l’ordinanza che prevede la chiusura momentanea per le giornate del 12 e del 13 ottobre in modo da consentire la sanificazione delle scuole nelle quali sono state riscontrate alcune positività al Covid. «I bambini e l'insegnante stanno tutti bene e anche gli altri casi verificatisi nella nostra città», ha garantito la sindaca di Battipaglia, sottolineando che «dobbiamo imparare a convivere con queste situazioni».