Baronissi: Covid e scuole chiuse, il punto della situazione Nuova ordinanza del sindaco: ecco quali istituti riaprono e quali sono le classi in quarantena

Nuove decisioni sul fronte scuola nel comune di Baronissi. A seguito dell'ultimo aggiornamento avuto in merito alla situazione epidemiologica in città, restano chiusi alcuni istituti scolastici mentre riaprono altri. Il sindaco Ginafranco Valiante, dopo gli esiti dei nuovi tamponi analizzati e in attesa ancora dei risultati di alcuni tamponi, ha disposto, con una nuova ordinanza, quando segue:

- SCUOLA MEDIA VILLARI: dal 12 ottobre aperta ad eccezione delle classi I A, I D, II F (ove già – con ordinanza n.76 era stata precauzionalmente sospesa l’attività didattica in presenza) interessate da un provvedimento di chiusura e messa in quarantena notificata dall’ASL alla dirigenza scolastica; delle classi II D e III A di cui si conferma il provvedimento (già adottato con ordinanza n.76) di sospensione delle attività didattica in presenza in attesa dei risultati dei tamponi cui sono stati sottoposti alcuni alunni.

- SCUOLA PRIMARIA SARAGNANO: dal 12 ottobre aperta comprese le classi I e II che erano state oggetto - per motivi precauzionali ora rimossi - di sospensione delle attività didattica in presenza.

SCUOLA PRIMARIA CAPRECANO: confermata regolare apertura

SCUOLA PRIMARIA “SAN FRANCESCO D’ASSISI“: il 12 ottobre chiusa per sanificazione disposta dalla Dirigente.

Dal 13 ottobre aperta ad eccezione della classe II A (ove già – con ordinanza n.76 - era stata precauzionalmente sospesa l’attività didattica in presenza di cui si attende provvedimento di chiusura e messa in quarantena dell’ASL

SCUOLA PRIMARIA COSIMATO: il 12 ottobre chiusa per sanificazione disposta dalla Dirigente.

dal 13 ottobre aperta ad eccezione delle classi IV A, IV B e II B (ove già – con ordinanza n.76 - era stata precauzionalmente sospesa l’attività didattica in presenza e di cui si attende provvedimento di chiusura e messa in quarantena dell’ASL)

SCUOLA PRIMARIA “SANTA MARIA DELLE GRAZIE“: resta sospesa in via prudenziale e fino a nuovo provvedimento? l’attività didattica? in presenza, in attesa dei risultati dei tamponi cui sono stati sottoposti? alunni di più classi, il cui esito non è ancora per tutti stato trasmesso.

SCUOLA INFANZIA “SAN FRANCESCO D’ASSISI“: il 12 ottobre chiusa per sanificazione disposta dalla Dirigente

? Dal 13 ottobre aperta ad eccezione della sezione C in attesa dei risultati dei tamponi cui è stato sottoposto un alunno.

SCUOLA DELL’INFANZIA ORIGNANO: resta sospesa in via prudenziale e fino a nuovo provvedimento? l’attività didattica? in presenza, in attesa dei risultati dei tamponi cui è stato sottoposto un alunno il cui esito non è ancora pervenuto.