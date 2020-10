Roccapiemonte: positiva paziente ricoverata da più di un mese Sottoposta al tampone di controllo perchè stava per essere dimessa. Nuovi casi Covid in Cilento

Stava per essere dimessa dopo oltre un mese in ospedale, ricoverata per un'altra patalogia. E' risultata positiva al tampone di controllo una donna di Roccapiemonte. Per tale motivo la signora resterà in ospedale in attesa di nuovi esami. "Alla nostra concittadina l'augurio di un celere recupero dal problema occorsole e di superare al piu' presto l'ulteriore ostacolo causato dal Covid-19" ha dichiarato il Sindaco Carmine Pagano.

Si registrano, intanto, nuovi casi positivi anche in diversi comuni cilentani. Il sindaco di Felitto Carmine Casella ha comunicato alla cittadinanza la presenza di un nuovo contagio. Si tratta di una donna in isolamento domiciliare. "Innanzitutto giungono alla nostra concittadina i migliori auguri affinché tutto si risolva per il meglio.

E' stata ricostruita la catena dei contatti avuti dall'interessata e sono stati osservati i protocolli a presidio della salute pubblica. La situazione resta quindi sotto controllo, continuiamo ad usare prudenza e responsabilità adeguandoci alle prescrizioni delle Autorità." Ha sottolineato il sindaco Casella.

Un nuovo caso anche nel comune di Santa Marina. Il sindaco Giovanni Fortunato ha reso nota la notizia di un nuovo positivo al Covid rilevato dopo un primo tampone effettuato da una struttura privata convenzionata. "Abbiamo messo in campo tutte le procedure per isolare l’eventuale contagio ed effettuare tutti i tamponi necessari mediante l’ASL .La situazione è sotto controllo ed eventuali novità e provvedimenti saranno comunicati prontamente." Comunica il primo cittadino.