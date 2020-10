Accompagna la moglie a partorire: ma è positivo al Covid E' successo all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, l'uomo rischia una denuncia

Rischia una denuncia da parte dell'autorità giudiziaria l'uomo che nella giornata di ieri ha accompagnato sua moglie a partorire, presso l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, nonostante fosse risultato positivo al Covid. La moglie avrebbe confessato la positività del marito solo dopo il parto e avrebbe indossato la mascherina per tutto il tempo, nonostante il dottore l'avesse invitata più volte ad abbassarla così da respirare meglio. Solo dopo la nascita del bambino, la donna avrebbe confessato la cosa. L'uomo si sarebbe giustificato dicendo di esser venuto a sapere della sua positività solo alcuni minuti prima di entrare in ospedale. Mamma e bambino sono stati sottoposti al tampone, così come tutti i sanitari che hanno assistito al parto. Si attendono ora i risultati. Sanificati gli ambienti in via precauzionale.