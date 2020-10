Il Covid 19 ferma anche le Luci D'Artista L'assessore al commercio del comune di Salerno Dario Loffredo: evento in forma ridotta

Il Covid 19 ferma anche le Luci D'Artista. La manifestazione, che dal 2006 richiamava a Salerno migliaia di visitatori e turisti nel periodo natalizio, non si farà, non come si è svolta nelle 14 edizioni passate, con installazioni luminose a ricoprire completamente la città.

"Luci d'Artista sì, Luci D'Artista no, ho sentito tante battute. Quest'anno non ci saranno, non è possibile farle come abbiamo sempre fatto gli anni scorsi, con una organizzazione così imponente".

A dirlo è l'assssore al commercio del comune di Salerno Dario Loffredo che continua: "Non ci saranno ma installeremo piccole illuminazioni natalizie. Saranno in forma ridotta, sull'asse viario principale. Faremo delle luci per non perdere la speranza. Questo ultimo fine settimana ho incontrato tanti commercianti che mi hanno chiesto di illuminare almeno la zona principale, seppure in maniera diversa. Dobbiamo convivere con il virus – chiosa Loffredo - fino a quando non ci sarà il vaccino.

Convivere non vuol dire non vivere ma vivere rispettando le regole". L'assessore Loffredo ha precisato come l'amministrazione comunale stia pensando a misure di sostegno per tutto il comparto che beneficiava dell'evento con sgravi fiscali e sostegni per i locali.