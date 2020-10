Capaccio: positivo al Covid alunno della scuola Vannulo Chiuso per due giorni il plesso in località Rettifilo. "Avviata la ricostruzione dei contatti"

Ancora uno studente del Salernitano positivo al Covid. Un nuovo caso è stato registrato tra gli alunni della scuola secondaria di primo grado Vannulo nel comune di Capaccio Paestum, in località Rettifilo. Questa mattina il plesso è rimasto chiuso per consentire di effettuare tutte le operazioni necessarie a una perfetta sanificazione. Il sindaco Franco Alfieri ha disposto, con una nuova ordinanza, la sospensione delle attività didattiche anche per la giornata di domani, martedì 13 ottobre, al fine di consentire le operazioni di straordinaria sanificazione dell’interno Plesso.

"Da protocollo, l’ASL ha immediatamente avviato la ricostruzione della catena dei contatti" ha comunicato il primo cittadino, si attendono quindi i risultati di nuovi tamponi.