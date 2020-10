Furgone blocca il traffico: caos a Fratte, viabilità in tilt Sul posto sono intervenuti vigili e carabinieri, poi il carro attrezzi: multe a raffica

Trasporto pubblico bloccato e forti rallentamenti alla circolazione: è stata una serata di ordinario caos al rione Fratte di Salerno. Un furgone bianco parcheggiato in curva ha di fatto impedito agli autobus di passare in Via Mario Pagano.

Risultato: lunghe file, automobilisti esasperati e traffico in tilt nel quartiere periferico della città. Necessario l'intervento dei vigili urbani, che hanno provveduto a smaltire almeno il transito delle automobili nella stradina adiacente, ma anche dei carabinieri. Si sta verificando se il veicolo sia stato oggetto di furto e poi abbandonato sul posto.

Prima dell'arrivo del carro attrezzi, che ha trainato via il furgone, è passato un bel po' e non sono mancate proteste da parte degli automobilisti. I caschi bianchi hanno anche multato i veicoli in sosta vietata.

Per i residenti, scene purtroppo non inusuali: spesso infatti la sosta selvaggia provoca problemi del genere. E l'auspicato controllo affinché si rispettino le norme basilari del codice della strada, spiegano i cittadini della zona, spesso è carente.