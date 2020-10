Covid nel Salernitano: l'Asl comunica nuovi tamponi positivi Il sindaco di Nocera Inferiore: "Siamo ancora in una situazione di ragionevole governabilità"

Secondo i tamponi analizzati fino alle ore 18 di questa sera dall'Asl di Salerno, sono 10 i nuovi casi di Coronavirus in provincia. 7 a Nocera inferiore, 1 a Pagani, 1 a Roccapiemonte, 1 a San Valentino Torio.

Il sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato, nel corso della giornata, aveva già fornito un primo aggiornamento facendo il punto della situazione in merito anche alle scuole. In particolare, il comune dell'Agro contava questa mattina 55 positivi. Sul fronte scuola, invece, l'unica (bassa) criticità si registra al liceo scientifico cittadino dove sono 3 gli alunni risultati positivi al Covid e 2 le classi in quarantena. 2 anche i collaborati scolastici contagiati. "Sebbene sia aumentato il numero di pazienti, la situazione è di ragionevole governabilità, fortunatamente, si tratta nella stragrande maggioranza di pazienti che sono o con bassissimi sintomi o in assenza di sintomi. La situazione non desta al momento motivi o ragioni, per disporre, come più persone hanno richiesto, la chiusura delle scuole o di quel plesso scolastico. Chiedo alle famiglie di mantenere i comportamenti di cautela ma non creare o diffondere motivi di preoccupazione." Ha sottolineato il sindaco del comune

Un nuovo tampone positivo nel comune di Acerno. A comunicarlo all’amministrazione comunale, il dottore Carmine Fumai. Si tratta di una dipendente della struttura nuova CTA (centro di fisioterapia e riabilitazione). “Sono state intraprese tutte le azioni di tutela della comunità. Si confida nella massima collaborazione della cittadinanza sul rispetto della normativa anticovid.

Altri due nuovi positivi anche a Montecorvino Rovella, contagiati da un parente napoletano. Sono in buone condizioni di salute e si trovano già in quarantena. Al lavoro il Centro Operativo Comunale, riunitosi questa pomeriggio, per ricostruire la catena dei contatti. "A loro vanno gli auguri di una pronta guarigione” è il messaggio dell’amministrazione comunale che invita i cittadini a "Non abbassare la guardia: rispettiamo le indicazioni sul distanziamento sociale e sull'utilizzo delle mascherine anche all'aperto".

Buone notizie invece dal comune di Altavilla Silentina. Su 8 casi riscontrati in città, 7 sono guariti. Una persona non residente resta in ospedale seppur guarita dal Covid-19 e a giorni verrà dimessa. L'unica positiva rimasto è una persona asintomatica ed in buone condizioni, risultata affetta da Coronavirus lo scorso 5 ottobre. “Le buone notizie però non devono farci abbassare la guardia. Tutti dobbiamo indossare la mascherina, lavarci spesso le mani e mantenere il distanziamento sociale. Invitiamo tutti ad essere scrupolosi. Piccoli gesti ma molto importanti” sottolineano dal Comune.